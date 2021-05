De LittleBigPlanet servers zijn uitgezet door voortdurende aanvallen. Dat laat Sony weten op de officiële Twitterpagina van de serie. Volgens het bedrijf zat er niets anders op dan de servers uit te zetten door de intensiteit van het denial-of-service (DDoS) geweld. Verder maakt Sony duidelijk dit niet licht op te vatten, zeker aangezien juist de meeste loyale fans hieronder lijden.

LBP Server Update : Due to the severity of the recent attacks we have no other option than to temporarily disable the game servers. We do not take these attacks lightly especially when they target our loyal community members. Thanks for understanding.

— Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) May 22, 2021