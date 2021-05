Het lijkt inmiddels bijna honderd procent zeker dat Virtua Fighter terugkomt. Eerst dook plots ‘Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown’ op bij een Koreaans classificatiebureau én intussen werd de game toegevoegd aan de Japanse PlayStation Store database. Nu blijkt dat de game ook officieel aan het PSN is toegevoegd, zo meldt de onderstaande tweet.

Als dat nog geen bewijs genoeg voor je is, dan is het slechts een kwestie van tijd vooraleer de game officieel wordt aangekondigd. Er staat namelijk een livestream gepland op 27 mei, waarbij de voorlopige banner duidelijk “Virtua Fighter x esports” vermeldt. Nog heel even wachten op een officiële bevestiging dus!