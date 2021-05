Potentieel goed nieuws voor fans van Sonic, de beroemde blauwe egel die graag een versnelling hoger schakelt. Het zou namelijk wel eens kunnen dat SEGA een nieuwe Sonic collectie op ons zal loslaten om de 30ste verjaardag van de franchise te vieren. Op de site van de Franse retailer Sogamely dook namelijk de Europese versie op van een “Sonic Collection”.

Meer details dan dit hebben we momenteel jammer genoeg nog niet, maar Sogamely is vast geen onbekende meer voor Sonic fans. De retailer kwam namelijk onlangs in het nieuws, omdat men een tijdje geleden ook een “Sonic Colors Remaster” pagina online zette.

SEGA zelf houdt momenteel de lippen stijf op elkaar, dus neem dit nieuws nog even met de gebruikelijke korrel zout.