Wil je je helemaal onderdompelen in de futuristische wereld van Cyberpunk 2077? Dat kan, met de speciale Cyberpunk 2077 OnePlus Smartwatch! Wat maakt deze Cyberpunk 2077 Smartwatch dan zo speciaal? Wel… je ziet eruit alsof je helemaal in de game thuishoort. De verschillen tussen deze Smartwatch en de standaard OnePlus Smartwatches zijn dus louter visueel, maar we moeten wel toegeven dat het er zeker en vast leuk uitziet.

De Cyberpunk 2077 OnePlus Smartwatch verschijnt op 24 mei – vandaag dus – , maar jammer genoeg momenteel enkel in China. Of deze Smartwatch ook naar ons zal komen, is nog een raadsel. Momenteel kunnen we dus enkel maar dromen en beelden bewonderen. Het is op dit moment ook nog niet duidelijk of deze Smartwatch bugvrij op de markt zal komen…