We weten al een tijdje dat de PS5-versie van Watch Dogs: Legion een performance modus zal toevoegen, die de framerate van de game upgradet van 30 naar 60 fps. De releasedatum van deze ‘update 4.5’ liet echter nog even op zich wachten. Tot nu.

In een uitgebreide blogpost heeft Ubisoft namelijk laten weten dat we Watch Dogs: Legion vanaf 1 juni in 60 fps zullen kunnen spelen. Dit is later dan gepland, omdat ze meer dingen wilden aanpakken dan enkel een verhoging van de framerate.

“While we initially planned to release it in late May, we want to make sure that the different teams working on separate pieces of content have the time they need to create the best game experiences possible.”

“This extra time will also allow us to fix bugs found in TU 4.0, as well as add some more Quality of Life improvements.”