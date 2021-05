Wij waren niet bepaald te spreken over Empire of Sin, een strategische gangstergame die spelers naar het Chicago van de jaren ’20 katapulteert. Ontwikkelaar Romero Games heeft sindsdien echter niet stilgezeten, met een regelmatig gepatchte en dus betere titel tot gevolg.

Tijd om een nieuwe stap te zetten en een eerste betaalde uitbreiding aan te kondigen. Make It Count plaatst gamers in de schoenen van de louche accountant Meyer Lansky en voegt een nieuwe factie toe, die zichzelf ‘the Fixers’ noemt. Daar houdt het echter niet mee op:

“Make It Count, alongside the free Precinct update, brings new ways for players to play, manage and win as they build up their own Empire of Sin!”

“[This free update] introduces a Precinct management layer across neighborhoods, adds a new win-mechanic, and introduces mod support with mods available to play at launch.”