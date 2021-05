Als je aan games denkt waarvan de populariteit zo stilaan uit zijn voegen barst, dan passeren titels als Minecraft, Fortnite en – jawel – Call of Duty al snel de revue. Roblox is met maar liefst 150 miljoen maandelijkse spelers – volgens een meting uit juni 2020 – echter ook een titel die we niet uit het oog mogen verliezen.

De charmante creatiegame is free-to-play en al sinds 2006 op pc verkrijgbaar. In 2015 volgde een port naar de Xbox One, maar de PlayStation bleef vooralsnog Roblox-vrij. Een vreemde zet, vindt blijkbaar ook Dave Baszucki, CEO van de Roblox Corporation. Op een earnings call zei hij namelijk het volgende:

“Switch, PlayStation, Quest – all of these platforms make perfect sense for Roblox.”

Het zou dus zo maar even kunnen dat Roblox in de niet al te verre toekomst zijn opwachting maakt op de PlayStation consoles. Of dat een goede zaak is, laten we aan jullie over.