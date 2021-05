Operation North Star – het tweede seizoen van de zesde jaargang van Rainbow Six Siege – staat in de stijgijzers en laat dus steeds meer in zijn rijkelijk gevulde kaarten kijken. De nieuwe Operator, Thunderbird, is géén brandweerman, maar wel een helikopterpilote, die met haar Kona Station vriend en vijand een helende boost kan geven. Ook spelers terug naar het land der levenden helpen, zal tot haar mogelijkheden en takenpakket behoren.

Daar blijft het echter niet bij. Operation North Star herwerkt – zoals gebruikelijk in Rainbow Six Siege – een bestaande map en dit keer is Favela aan de beurt. In-game zorgt een ‘shattering glass’ feature er bovendien voor dat je camera’s aan gort kan meppen, terwijl de optie om kogel- als kijkgaten te gebruiken teniet gedaan wordt. Heel wat veranderingen, dus. Voor een volledig overzicht verwijzen we je graag door naar de video hieronder.