Scarlet Nexus kreeg vorige week een demo, maar om deze te spelen moest je wel een Xbox-console hebben. Gelukkig hoeven PS4- en PS5-bezitters niet heel lang te wachten totdat ook zij met het voorproefje aan de slag kunnen.

Aanstaande vrijdag zal de demo van Scarlet Nexus voor de PS4 en PS5 namelijk ook te vinden zijn in de Playstation Store. Hierin zal je uit twee personages kunnen kiezen: Yuito of Kasane. Yuito is sterk in aanvallen van dichtbij en Kasane houdt haar vijanden het liefst een beetje op afstand. Je kunt het voorproefje spelen tot de eerste eindbaas.

Ben je na het spelen van de demo van Scarlet Nexus er nog niet helemaal uit of de JRPG iets voor jou is, dan kun je onze preview lezen voor meer informatie. De volledige game zal op 25 juni beschikbaar worden gesteld.