Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Far Cry 6 al lang en breed was verschenen. Bij de aankondiging van de game werd er meteen een releasedatum van 18 februari opgeplakt, maar door de problematische pandemie stelde Ubisoft Far Cry 6 uit tot later in 2021.

Sindsdien is het behoorlijk stil geweest rondom de shooter, maar als we het YouTube kanaal NEXTGEN mogen geloven, gaat Ubisoft op 28 mei meer details en een trailer laten zien van Far Cry 6. Ondertussen is het Britse Far Cry 6 account op Twitter actief bezig geweest met plaatsen van cryptische teksten en propaganda die uit de mond van de slechterik Antón Castillo moeten komen.

Gelukkig is 28 mei niet ver weg, dus we weten snel of er een kern van waarheid in dit bericht zit. Mocht Ubisoft inderdaad met meer informatie op de proppen komen, dan lees je dat natuurlijk terug op PSX-Sense.