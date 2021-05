We weten nu een kleine maand dat Respawn Entertainment aan een next-gen versie van Star Wars Jedi: Fallen Order werkt, hoewel de ontwikkelaar niet meer kon vertellen dan dat deze upgrade aankomende zomer moet verschijnen.

Het is echter goed mogelijk dat de release dichterbij is dan we in eerste instantie hadden gedacht. Een aantal Braziliaanse retailers – zoals Submarino – hebben namelijk een listing geplaatst voor de PlayStation 5 versie van Fallen Order mét daarbij een datum: 26 juni.

Respawn noch EA hebben officieel nog niks laten weten, dus een korreltje zout is bij dit bericht aangeraden. Mocht je overigens de game al (digitaal) aangeschaft hebben, dan krijg je tegen die tijd een gratis upgrade voor de PlayStation 5 of Xbox Series X|S versie van Star Wars Jedi: Fallen Order.