Techland is nog steeds druk bezig met Dying Light 2, maar het ziet er naar uit dat het eerste deel ook nog steeds ‘in the picture’ is. In de Microsoft Store is namelijk weer een nieuwe versie opgedoken.

De digitale winkel van Microsoft wil wel eens vroegtijdig een game lekken en het ziet er naar uit dat dit weer is gebeurd. Opeens was daar Dying Light: Platinum Edition te zien met een releasedatum voor aanstaande donderdag. Het ziet er dus naar uit dat de game wederom een nieuwe editie krijgt. De omschrijving laat echter weten dat de nieuwe versie nagenoeg dezelfde content bevat als de al eerder uitgegeven Anniversary Edition. De desbetreffende pagina is ondertussen offline gehaald.

Het lijkt er dus op dat de nieuwe editie van Dying Light niets anders is dan een simpele heruitgave. Het is wellicht mogelijk dat alleen deze versie een PlayStation 5-upgrade bevat. Dit was ook het geval met Control. Als je gebruik wilde maken van de PS5-upgrade, dan moest je de Ultimate Edition aanschaffen. Of dit inderdaad zo is, is natuurlijk afwachten.