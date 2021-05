Met de komst van Returnal stapte Housemarque in meerdere vreemde wateren: de game was namelijk niet alleen de eerste AAA rogue-lite game, maar betekende tevens de eerste AAA-titel van de Finse studio. Critici zijn zeer over de game te spreken, en het ziet ernaar uit dat Housemarque ook de smaak te pakken heeft. In de toekomst zou men dan ook graag aan grotere titels willen blijven werken.

Dit vertelt marketing director Mikael Haveri in een interview met GameReactor. Haveri zegt dat Housemarque vroeger aan meerdere projecten tegelijk werkte, maar dat ze met Returnal alle aandacht daarop moesten vestigen. Het is nog niet zeker of de studio teruggaat naar de oorspronkelijke manier van werken, maar Returnal moest wel laten zien dat Housemarque meer is dan ‘alleen die Resogun-studio’.

Zodoende is het de wens van de studio om aan grotere projecten te werken. Haveri sluit echter niet uit dat ze op een later punt weer terugkeren naar een arcade titel, want ook dat is een genre waar ze bij Housemarque heel erg gek op zijn.

‘We’ve been working on two projects previously, and now with Returnal we have of course only one project. It’s hard to say if we will continue with one or two projects in the future, but the idea of us now being able to establish ourselves with Returnal will be defining the future type of titles we want to make.

The idea is that we now want to show we’re not just a ‘Resogun-studio.’ We can do all kinds of things, and from our studio’s perspective that means that we want to go for these bigger types of experiences.

Now, we still love arcade. We still love smaller games as well. Who knows? Maybe 26 years in the future we’ll do more of that as well. But that really depends on how successful we are able to build ourselves with the types of experiences that Returnal now is representing.’