Er is weer een nieuwe foto van de Uncharted film vrijgegeven en hierop zien we twee bekende gezichten. Zowel Nathan Drake als Victor ‘Sully’ Sullivan zijn te zien terwijl ze een naar wat het lijkt kerk of klooster aan het inspecteren zijn.

Het is slechts een foto, maar beter iets dan niets. Eerder werden er al andere foto’s vrijgegeven en dat is waar we het tot op heden mee moeten doen. Helaas is er nog altijd geen officiële trailer uitgebracht, maar hopelijk volgt die op korte termijn.

De film verschijnt op 18 februari 2022.