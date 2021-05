Update: Nu duiken er meer details op van verschillende – over het algemeen betrouwbare – bronnen. Zo betreft het hier een Final Fantasy actie-rpg spin-off. De game wordt niet gezien als de ‘high-end’ delen in de hoofdserie en de ontwikkeling wordt uitbesteed aan Team Ninja. De naam van de game is waarschijnlijk ‘Final Fantasy Origin’ en het zou zich afspelen in de wereld van de eerste game uit de franchise. Het team dat aan Dissidia NT werkt zou ook aan deze titel werken, althans, een gedeelte daarvan.

De game zal deze zomer al te spelen zijn, aangezien er plannen zijn om dan een demo uit te brengen. Dit om feedback van de spelers te verzamelen en daarmee volgt Team Ninja de lijn die ze eerder volgden met NioH 2. De demo zal ‘Stranger in Paradise’ heten en het plan is om alles officieel tijdens de E3 aan te kondigen.

Een soulslike Final Fantasy, dat is wat mogelijk de exclusieve Final Fantasy game is waar Square Enix momenteel aan werkt. Industrie insider Navtra kon onlangs al melden dat Square Enix bezig zou zijn met een exclusieve Final Fantasy voor de PlayStation 5.

Het gaat dan om een andere game bovenop Final Fantasy XVI en het tweede deel van de Final Fantasy VII Remake. Naar verluidt zou Square Enix deze game volgende maand tijdens de E3 aan gaan kondigen, maar nu deelt Navtra nog wat informatie over deze titel.

Volgens deze leaker betreft het een Final Fantasy die geïnspireerd is door de Souls-franchise. Niet iets wat je bij Final Fantasy zou verwachten, maar het klinkt op zich wel als een interessante route. Meer details hebben we helaas niet, dus het is wachten totdat Square Enix meer informatie deelt.