Na de aankondiging dat Shadow Warrior 3 ook op de PlayStation 4 zal verschijnen, zijn er al een aantal video’s verschenen die je meer over de game laten zien en weten. Nu zijn er weer nieuwe beelden vrijgegeven en deze tonen welke vijanden je zal tegenkomen tijdens het doldwaze avontuur van Lo Wang.

Zoals je gewend bent van de serie zal je ook in het derde deel de meest vreemde demonen tegenkomen die jou een kopje kleiner willen maken. Gelukkig beschikt Lo Wang over genoeg middelen om dit tegen te gaan. De video laat een klein gedeelte van de monsters zien. Het is in ieder geval duidelijk dat er genoeg variatie zal zijn.

Welke demonen je in Shadow Warrior 3 in ieder geval tegen het lijf zal lopen kan je hieronder zien.