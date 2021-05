Laatst werd duidelijk dat Ratchet & Clank: Rift Apart qua download rond de 42.2GB groot zou zijn. Een acceptabele hoeveelheid, maar het blijkt nu uiteindelijk lager uit te vallen. PlayStation Game Size, die de informatie rechtstreeks vanaf de servers van Sony haalt, meldt dat de totale download slechts 33.6GB is.

Daarmee is de download 9GB kleiner dan eerder gemeld. Het binnenhalen van de game gaat dus nog een stuk sneller, hoewel het nog wel even de vraag is hoeveel ruimte de game daadwerkelijk op de PlayStation 5 inneemt. Het is immers goed mogelijk dat de totale omvang van de game wat groter is dan 33.6GB na het installeren van de titel.

Dat het lager uitvalt kan overigens goed te maken hebben met de compressie technologie van de PlayStation 5. Het ziet er in elk geval naar uit dat Insomniac erg efficiënt met de data omgaat. De game kan echter nog wat groter worden na de release, dit aan de hand van updates voor de platformer uiteraard.