De release van de PlayStation 5 versie van The Elder Scrolls Online is met een week uitgesteld. De release stond voor 8 juni op de planning, samen met de release van de expansie Blackwood. Dit gaat echter niet door, want Bethesda heeft de PS5-versie met een week uitgesteld waardoor die release nu op 15 juni staat.

De reden voor het uitstel is eigenlijk goed te begrijpen. De ontwikkelaar wil niet een uitbreiding voor de game gelijktijdig met een PS5-upgrade lanceren. Hierdoor wordt het opgesplitst over een week, zodat beide lanceringen genoeg aandacht krijgen.

Dit zou ook de garantie moeten bieden dat de lancering van beide onderdelen zo soepel mogelijk verloopt. De algemene update voor de game – dus voor de PS4-versie – die staat gewoon gepland voor 8 juni, dus op dat platform merk je er helemaal niks van.