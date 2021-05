Rockstar Games en CircoLoco hebben samen een nieuw platenlabel aangekondigd: CircoLoco Records. De twee bedrijven werkten eerder al samen rond de muziekvoorziening van bijvoorbeeld de After Hours update voor GTA Online, alsook de Cayo Perico Heist. CircoLoco is de organisator achter de grootste feesten ter wereld en een erkend merk in de dancescene. Gezien de samenwerking met Rockstar nu, levert dat ons een nieuw platenlabel op.

De twee bedrijven hebben de handen ineengeslagen om op 4 juni de eerste EP uit te brengen. Dit is een opmaat naar het compilatiealbum van het label, dat met de naam ‘Monday Dreamin’ verschijnt. Hierbij presenteert CircoLoco Records muzikale bijdragen van enkele visionairs en iconen uit alle tijdperken van CircoLoco’s grootste feesten, waaronder nieuwe muziek van Music Locker-resident DJ Moodymann, After Hours resident Dixon, samen met Carl Craig, Luciano, Seth Troxler en Rampa.

Daarnaast zijn er nieuwe opkomende artiesten op de EP te horen, waaronder Sama’ Abdulhadi, Lost Souls of Saturn & TOKiMONSTA, Red Axes en nog veel meer. Vanaf 4 juni verschijnen er wekelijks nieuwe EPs tot aan de release van het compilatiealbum op 9 juli. Met deze samenwerking lijkt de band tussen Rockstar en CircoLoco eens te meer versterkt te worden en dat kan natuurlijk ook weer betekenen dat we in de toekomst nog meer muziek en feesten in GTA Online van dit label mogen verwachten.