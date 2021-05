Na Returnal en Ratchet & Clank: Rift Apart hebben we dit jaar nog een exclusieve PlayStation 5 game om naar uit te kijken: Horizon: Forbidden West. Deze game heeft nog geen releasedatum, maar staat voor later dit jaar gepland. Naar verwachting zal het tegen oktober of november zijn, waarmee deze titel de grote najaarsknaller van Sony Interactive Entertainment is.

We hebben sinds de aankondiging nauwelijks iets van de game gezien, maar daar komt aanstaande donderdag verandering in. Sony heeft namelijk zojuist aangekondigd dat er een nieuwe State of Play uitzending op stapel staat en die draait volledig om deze nieuwe game van Guerrilla Games.

De uitzending zal om 23.00 uur ’s avonds lokale tijd zijn en belooft ons maar liefst 20 minuten aan in-game footage en andere content. Kortom, noteer deze datum en het tijdstip in je agenda, het zal ongetwijfeld de moeite waard zijn.