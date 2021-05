Na eerdere geruchten op basis van verschillende lekken is Virtua Fighter V: Ultimate Showdown vandaag officieel aangekondigd. Het betreft een remake van de klassieker die zal verschijnen voor de PlayStation 4, exclusief. De release is al snel, aangezien de game voor volgende week dinsdag 1 juni op de releaselijst staat.

Dit sluit weer aan op een eerder gerucht dat de game bij PlayStation Plus zit, waarvan de line-up op 1 juni live gaat. Dat bericht is nog niet bevestigd, maar dat horen we waarschijnlijk morgen. Het is overigens goed mogelijk, gezien Sony in de afgelopen periode vaker nieuwe releases direct via PlayStation Plus aangeboden heeft.

Terug naar de remake. Het betreft de game die in 2007 voor de PlayStation 3 verscheen. De fighter is voorzien van een nieuwe engine en kent daardoor ook gloednieuwe graphics, alsook online features. De ontwikkelaar bestaat uit een ‘all-star’ team van mensen bij SEGA AM2 en Ryu Ga Gotku Studio. De gameplay is ondanks het nieuwe jasje nagenoeg onveranderd gebleven, wel is elke stage van nieuwe achtergrondmuziek voorzien. Ook komt de game met een nieuwe interface, opening cinematic en nieuwe lighting en shaders.