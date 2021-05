Dying Light 2 had eigenlijk allang moeten verschijnen, maar de game werd keer op keer uitgesteld. Het is vooralsnog wel de bedoeling dat de game dit jaar verschijnt en mogelijk krijgen we donderdag een releasedatum te horen. Ontwikkelaar Techland heeft namelijk aangekondigd een livestream omtrent Dying Light 2 te houden.

Deze stream zal donderdagavond om 21.00 uur plaatsvinden. Wat we mogen verwachten is niet bekend, maar hopelijk toont de ontwikkelaar nieuwe beelden van de game. Een releasedatum zou ook fijn zijn en wellicht wordt dan ook de Dying Light: Platinum Edition aangekondigd, die eerder al lekte via de Microsoft Store.

De stream zal hier donderdag te volgen zijn.