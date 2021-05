Het is alweer acht jaar geleden toen we voor het eerst hoorden dat Gabe Newell en J.J. Abrams rond de tafel hadden gezeten en de mogelijkheid van een Portal film hadden besproken. Het project heeft helaas nog niet het daglicht mogen zien, maar daar lijkt dan eindelijk verandering in te komen.

J.J. Abrams heeft namelijk tijdens een evenement van de 4K blu-ray release van ‘Super 8’ onthuld dat er op dit moment aan een script gewerkt wordt bij Warner Bros. Abrams, die al eerder betrokken was bij hitseries zoals ‘Lost’ en ‘Westworld’, wilde nog niet vertellen wie de schrijver(s) zijn, maar hij is wel overtuigd van de potentie van de film. Portal heeft immers een vrij beperkt verhaal, en dat maakt het makkelijk om daarop voort te borduren.

‘We actually do have a script that’s being written for the Portal movie now at Warner Bros. We’re really excited about the take and the pitch, so it feels like that thing’s finally on the rails.

It’s got enormous potential for a lot of reasons, one of which is because of the limited narrative of the game, as ingeniously told as it is, the potential of it is so huge. It’s gonna be super fun.’