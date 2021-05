Nadat vorige week de Trophies van Saints Row: The Third Remastered ook van een PS5-kopje werden voorzien, werd de ‘next gen’-versie niet lang daarna officieel onthuld. Het spel is inmiddels beschikbaar en zoals tegenwoordig de normale gang van zaken is, is er een lanceringstrailer vrijgegeven. Die check je onder dit bericht.

De PlayStation 5-versie van Saints Row: The Third Remastered is te vergelijken met de remaster op de PlayStation 4, maar dan met hogere settings. Je krijgt graphics te zien die een dynamische 4K resolutie hebben en de framerate is opgehoogd van 30 naar 60 fps.

Saint Row: The Third Remastered voor de PS5 heeft ook een tweetal exclusieve features, namelijk het gebruik van Activities-kaarten en een mooie paarse gloed aan de zijkanten van het touchpad van de DualSense.