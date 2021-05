Skull & Bones begint inmiddels een behoorlijk zorgenkindje te worden. De game is in 2017 voor het eerst getoond, maar heeft sindsdien te maken met uitstel en problemen in de ontwikkeling. In een eerder stadium zou Ubisoft van voren af zijn begonnen met de ontwikkeling van de ‘online naval open world game’.

Als we een rapport van Game Luster mogen geloven, heeft Ubisoft de ontwikkeling van Skull & Bones voor een tweede keer herstart. Volgens de tijdslijn die geschetst wordt door Game Luster zou de game in problemen zijn gekomen nadat de managing director van Ubisoft Singapore – Hugues Ricour – de deur zou zijn gewezen door de Franse uitgever.

Zodoende is men opnieuw aan de tekentafel gaan zitten om te bepalen waar ze nou precies heen willen met Skull & Bones. De bron van Game Luster zegt tevens dat de huidige alpha build veel gelijkenissen zou hebben met Microsofts Sea of Thieves. Tijdens het besturen van het schip zou je de game in first person beleven, maar op het land schakelt de game over naar een third person perspectief.

De laatste berichtgeving omtrent Skull & Bones zegt dat de game ergens in 2022 moet verschijnen, maar het zou ons niks verbazen als die releaseperiode alsnog opgeschoven gaat worden naar 2023.