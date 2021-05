Kom meer over het verhaal van Ratchet & Clank: Rift Apart te weten dankzij een gloednieuwe trailer. De release van de game komt steeds dichterbij en nadat we vorige week al twee trailers te zien hebben gekregen, is er nu weer een nieuwe trailer vrijgegeven.

Het betreft hier de story overview trailer van de game, waarin het verhaal globaal in pakweg een minuut uiteen wordt gezet. Kortom, alles wat je over de game moet weten zie je in de nieuwe beelden hieronder, enjoy!

Ratchet & Clank: Rift Apart verschijnt op 11 juni exclusief voor de PlayStation 5. De game komt met een mooie collectie Trophies waarvan de platinum niet al te ingewikkeld lijkt. Het overzicht kun je hier vinden. Daarnaast blijkt de game slechts een download van 33.6GB te zijn.