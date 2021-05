De laatste maanden zie je regelmatig dat er nieuwe games worden toegevoegd aan PlayStation Now, die maar voor een bepaalde tijd beschikbaar zullen zijn. Nu is er opeens een houdbaarheidsdatum toegevoegd aan een game, die al geruime tijd te spelen is met een abonnement.

De titel waar het om gaat is Dishonored 2. Dit spel is al bijna een jaar beschikbaar voor PS Now-abonnees. Er is nooit gerept over dat de game maar voor een bepaalde tijd beschikbaar zou zijn, maar op 1 juni zal de stealh/action adventure-titel toch echt verdwijnen. De reden hiervoor is onbekend, maar het is mogelijk dat Microsoft hier een vinger in de pap heeft. Dishonored 2 is namelijk gemaakt door Arkane Studios en die studio valt tegenwoordig onder Microsoft Game Studios.

Het kan ook zijn dat Microsoft wil dat titels van Bethesda en diens consorten niet via andere streaming-/downloaddiensten te spelen zijn. DOOM en RAGE 2 – beide games van Bethesda – zijn nog wel te spelen via PS Now, maar als ook deze gaan verdwijnen is het duidelijk dat Sony’s concurrent hierachter zit. Tot die tijd valt de verdwijning van Dishonored 2 onder onschuldig toeval.