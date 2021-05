Volgende week dinsdag is het 1 juni en dat betekent dat PlayStation Plus abonnees een update van de line-up aan ‘gratis’ games mogen verwachten. De games die deel uitmaken van de line-up in juni zijn zojuist via het PlayStation Blog aangekondigd en de komende maand mogen we drie games verwachten.

Het lek blijkt te kloppen, zoals je hier gisteren kon lezen, Star Wars: Squadrons is namelijk de game voor de PlayStation 4. Dat samen met Virtua Fighter 5: Ultimate Edition die op dinsdag 1 juni uitkomt. De PlayStation 5 game in juni is Operation Tango.

Met deze titels die aan de horizon opdoemen heb je nog tot dinsdagmiddag rond het middaguur om de huidige line-up binnen te halen. Momenteel kun je je tegoed doen aan Stranded Deep en Battlefield V voor de PS4 en Wreckfest voor de PS5.