Het regent de laatste tijd Final Fantasy nieuws. De ontwikkelaar werkt op dit moment aan Final Fantasy XVI en naar verluidt zijn ze bezig met een Final Fantasy die geïnspireerd is door de Souls-games. Tevens geldt juni als de maand waarin de PlayStation 5 versie van Final Fantasy VII Remake gaat verschijnen.

Fans van het legendarische zevende deel vragen zich dan mogelijk af wanneer het tweede deel van de remake onthuld gaat worden. Het is echter goed mogelijk dat het Japanse bedrijf Final Fantasy VII Remake Part 2 niet tijdens E3 2021 gaat onthullen. Dit meldt de insider Navtra op het forum van ResetEra. Navtra had het al eerder bij het rechte eind toen hij/zij over de next-gen versie van Final Fantasy VII Remake kon vertellen.

Ook Final Fantasy XVI laat nog wel even op zich wachten. Square Enix heeft namelijk aangegeven dat de nadruk tot het eerste kwartaal van volgend jaar met name zal liggen op nieuwe IP’s zoals Outriders en Forspoken.