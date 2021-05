Films die gebaseerd zijn op videogames blijven wisselvallig scoren bij het publiek. Alhoewel zeker niet elke film per se slecht is, wil het de filmindustrie maar niet lukken om een écht goede videogamefilm op de markt te brengen. Sony heeft echter duidelijk gemaakt dat er plannen zijn om hun grootste franchises om te vormen tot films of series, zoals bijvoorbeeld de Uncharted film, waar nu aan gewerkt wordt. Misschien denk je wel dat God of War, een andere grote franchise van Sony, ook wel een filmadaptatie zal krijgen. Wel… jammer genoeg niet.

In een recent artikel van de New York Times, geeft een woordvoerder van Sony namelijk aan dat God of War geen filmadaptatie zal krijgen en dus gewoon op onze consoles zal blijven. Misschien komt hier in de toekomst nog verandering in, maar momenteel zijn er alleszins geen plannen.

Een gemiste kans van Sony? Misschien wel, misschien ook niet. We hebben in ieder geval wel veel om wél naar uit te kijken. Zo krijgen we nog de ‘Last of Us’ tv-serie op ons bord én een Ghost of Tsushima film.