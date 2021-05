Capcom heeft ietwat stilletjes Capcom Arcade Stadium uitgebracht en die komt met twee gratis games. Capcom Arcade Stadium is een soort virtuele arcadekast waar je los klassiekers voor kunt kopen. De applicatie zelf is geheel gratis te downloaden en er zit een game bijgeleverd: 1943: The Battle of Midway.

Op die manier kun je het geheel een beetje leren kennen, maar als je PlayStation Plus abonnee bent geniet je van een extra voordeel. In dat geval is namelijk ook Ghosts ’n Goblins geheel gratis om te downloaden. Deze game kost normaliter €1,99.

Voor Capcom Arcade Stadium kan je hier terecht en voor Ghosts ’n Goblins hier. Je hebt tot 2 juni de tijd om hier gebruik van te maken.

Met dank aan: Killionaire.