Na een eerdere aankondiging is de Days of Play sale vandaag in de PlayStation Store van start gegaan. Deze sale geeft korting op dik 50 games voor de PlayStation 5, alsook tegen de 500 games voor de PlayStation 4. Hieronder valt ook extra content en van diverse titels is de Season Pass in de aanbieding, wat het dus tot een gevarieerde sale maakt.

Met dermate veel titels in de aanbieding is het advies om vooral een kijkje in de PlayStation Store te nemen. Daarvoor kan je hier terecht. Uit het totale aanbod hebben we een greep gepakt van PS4/PS5 titels die zoal in de aanbieding zijn en dat tref je hieronder.

Er zitten absoluut scherpe deals tussen, dus neem zeker even een kijkje. Wellicht zit er een mooie aanbieding voor jou tussen en profiteer je van een scherpe prijs. De meeste deals zijn geldig tot de tweede week van juni.

Assassin’s Creed Valhalla PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €41,99

Assassin’s Creed Valhalla – Season Pass – Van €39,99 voor €29,99

Demon’s Souls – Van €79,99 voor €69,59

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 – Van €59,99 voor €29,99

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 – Van €59,99 voor €49,79

Call of Duty: Black Ops Cold War – Ultimate Edition PS4 & PS5 – Van €99,99 voor €69,99

NBA 2K21 Next Generation – Van €74,99 voor €29,99

Immortals: Fenyx Rising PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €34,99

Marvel’s Avengers – Van €49,99 voor €29,99

Sackboy A Big Adventure PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €60,19

FIFA 21 NXT LVL EDITION PS5 – Van €79,99 voor €49,59

Demon’s Souls Digital Deluxe Edition – Van €99,99 voor €89,99

Immortals: Fenyx Rising – Gold Edition – Van €99,99 voor €59,99

Immortals: Fenyx Rising – Season Pass – Van €39,99 voor €25,99

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition – Van €79,99 voor €69,59

Marvel’s Avengers – Van €49,99 voor €29,99

Watch Dogs: Legion PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €34,99

FIFA 21 Ultimate Edition PS4 & PS5 – Van €99,99 voor €29,99

No Man’s Sky PS4 & PS5 – Van €49,99 voor €24,99

DIRT 5 PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €27,99

Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 – Van €59,99 voor €41,99

Assassin’s Creed Valhalla Gold PS4 & PS5 – Van €9,99 voor €69,99

Marvel’s Avengers: Deluxe Edition – Van €69,99 voor €41,99

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood – Van €49,99 voor €24,99

Final Fantasy XIV Online – Complete Collector’s Edition – Van €89,99 voor €35,99

The Nioh Collection – Van €79,99 voor €69,59

Borderlands 3 PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €19,59

Planet Coaster: Console-editie PS4 & PS5 – Van €44,99 voor €29,24

Mortal Kombat 11 Ultimate add-onbundel – Van €49,99 voor €24,99

RIDE 4 – Van €69,99 voor €34,99

MXGP 2020 – The Official Motocross Videogame – Van €69,99 voor €34,99

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 – Van €69,99 voor €48,99

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood Champion of Gaia – Van €59,99 voor €29,99

Hunting Simulator 2 Elite Edition – Van €79,99 voor €47,99

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition – Van €59,99 voor €23,99

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood – Van €49,99 voor €32,49

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood Champion of Gaia – Van €59,99 voor €38,99

Haven – Van €24,99 voor €17,49

RIDE 4 – Special Edition – Van €99,99 voor €49,99

Monster Truck Championship Rebel Hunter Edition – Van €49,99 voor €32,49

Hunting Simulator 2 Bear Hunter Edition – Van €69,99 voor €41,99

The Pedestrian – Van €15,99 voor €10,39

Monster Truck Championship – Van €39,99 voor €25,99

