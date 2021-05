CD Projekt RED is nog altijd in onderhandeling met Sony over de terugkeer van Cyberpunk 2077 in de PlayStation Store. Dat laat CEO Adam Kiciński in een overleg met aandeelhouders weten. “De discussie loopt nog. Met iedere patch gaat de game vooruit en volgens ons zijn we nu dichterbij een terugkeer, maar die beslissing ligt volledig bij Sony. We zullen dus moeten afwachten”, aldus Kiciński.

Inmiddels is het ruim vijf maanden geleden dat de game uitkwam. Tien dagen daarna werd Cyberpunk 2077 door Sony uit de PlayStation Store verwijderd. Het bovenstaande is eerder aan bod gekomen en toen werd er ook met de vinger naar Sony gewezen. Feit blijft echter dat we meerdere patches verder zijn en de dystopische RPG is nog steeds verre van perfect. Nando zijn Cyberpunk 2077 review lees je op de site.