SEGA onthult nieuwe projecten tijdens de Sonic jubileum uitzending. De blauwe egel blaast dertig kaarsjes uit en om dat te vieren zendt SEGA 27 mei een speciale stream uit op YouTube en Twitch. Het evenement begint om 18:00 uur Nederlandse tijd. We weten in ieder geval dat er een nieuwe Sonic collectie wordt aangekondigd en ook een remaster van Sonic Colors is reeds gelekt.

Daar blijft het echter niet bij. Zo is het al een tijdje bekend dat er aan een volledig nieuwe Sonic game wordt gewerkt. Begin dit jaar kregen we de eerste teaser van de film Sonic the Hedgehog 2 te zien. Netflix werkt aan een animatieserie genaamd Sonic Prime en het gerucht gaat dat SEGA een concert ter ere van de muziek van de serie aan het organiseren is. Met 1.14 miljard verkochte games in dertig jaar tijd valt er sowieso genoeg te vieren.