Nadat de focus eerder dit jaar tijdens een State of Play uitzending op Ratchet & Clank: Rift Apart lag, is het nu de beurt aan Horizon: Forbidden West. De nieuwe game van Guerrilla Games zal dit najaar moeten verschijnen en staat vanavond tijdens een nieuwe State of Play in de spotlights.

Guerrilla beloofde een uitzending van 20 minuten met daarin 14 minuten aan nieuwe gameplay. De resterende tijd zal ongetwijfeld opgevuld worden met aanvullende details, meer toelichting en wellicht ook informatie over de releasedatum. De nieuwe uitzending kan je vanaf 23.00 uur hieronder live volgen.

We zijn er echter vroeg mee, want de livestream wordt voorafgegaan met een countdown van vijf uur waar mogelijk ook wat in te zien is. Check het dus hieronder!