Bungie is natuurlijk bekend van Destiny, maar dat is niet het enige waar aan gewerkt wordt. Zo heeft de ontwikkelaar al laten weten dat ze ook met drie andere titels bezig zijn. Het ziet er naar uit dat van één van deze nieuwe games wat meer informatie bekend is.

De Amerikaanse ontwikkelaar is op zoek naar een gameplay/combat designer en de vacature daarvoor laat iets meer weten over het project waarvoor deze functie beschikbaar is. Het gaat namelijk om een ‘character-focused sandbox multiplayer’ actiegame, die zich tevens richt op competitief gamen/esports. Vooral de laatstgenoemde richting doet vermoeden dat het niet gaat om een nieuwe Destiny, maar een nieuw IP.

Dat het een volledig nieuwe titel wordt is heel goed mogelijk, want Bungie liet eerder dit jaar al weten dat zij voor 2025 in ieder geval één nieuw IP willen uitbrengen. Met welke games zij nog meer bezig zijn is niet bekend.