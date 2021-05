10 juni is het zover: dan is Final Fantasy VII Remake Intergrade verkrijgbaar voor de PlayStation 5. Naast een hoop verbeteringen – zoals snellere laadtijden en meer grafische opties – komt deze editie tevens met een extra episode die geheel in het teken staat van Yuffie: ‘EPISODE INTERmission’.

Een aantal nieuwsoutlets mochten onlangs de eerste beelden van Yuffie’s verhaal zien en de beelden daarvan op het grote internet gooien. Je kunt de beelden hieronder bekijken. Mocht je trouwens je PlayStation 4-versie gaan upgraden naar de PlayStation 5, dan zul je EPISODE INTERmission los moeten aanschaffen.