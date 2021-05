Dat er een nieuwe uitbreiding onderweg is voor Godfall, was al bekend. Er was alleen geen verdere informatie voorhanden. Dankzij de website van PEGI weten we nu in ieder geval de naam: Fire & Darkness.

PEGI is de Europese instantie die games van een leeftijdsclassificatie voorziet en zij willen wel eens games of content ‘lekken’ die nog niet zijn aangekondigd. Dat is nu ook het geval met de nieuwe uitbreiding voor Godfall. Deze zal dus onder de naam ‘Fire & Darkness’ worden aangeboden.

Deze uitbreiding zal volgens de website van PEGI nieuwe missies, bazen, modi en meer met zich meenemen. Een ander detail is dat de uitbreiding ook zal verschijnen voor de PlayStation 4. Deze versie is alleen nog niet officieel aangekondigd, maar ook hier weten we al van af.