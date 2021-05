In de zomer van 2020 introduceerde Media Molecule de inaugurale DreamsCom: een speciaal evenement waar de beste knutselaars en creators hun kunstwerken kunnen tentoonstellen. Het evenement bleek een hit te zijn, want deze zomer keert DreamsCom terug.

Jen Simpkins van Media Molecule vertelt in een uitgebreid bericht op het PlayStation Blog wat precies de bedoeling is. Op 27 juli is er een livestream op Twitch, waar je een eerste indruk krijgt van de dingen die dezelfde week nog moeten komen. De volgende dag – 28 juli – gaat de ‘show floor’ open en kun je zelf bij de verschillende creators gaan rondneuzen.

Ben jij een creator? Dan kun je via deze link de gegevens van jouw deelname invullen. Wees er wel snel bij, want de inschrijvingen sluiten op 18 juni.