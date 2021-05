De Taiwanese ontwikkelaar Softstar heeft na ruim dertig jaar besloten om te kijken of hun games ook aan zullen slaan in het Westen. De game waar ze dit experiment aan bloot gaan stellen is Xuan Yuan Sword 7. Van dit spel is een nieuwe trailer vrijgegeven.

Xuan Yuan Sword 7 is een actie RPG, die spectaculaire real-time gevechten belooft in combinatie met een diepgaand verhaal. Het spel heeft nog geen exacte releasedatum, maar het is de bedoeling dat het deze zomer in de (digitale) winkels zal liggen.

De nieuwe gameplaybeelden van Xuan Yuan Sword 7 check je hieronder.