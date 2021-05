Gamen op je smartphone, het is niet iedereen zijn favoriete bezigheid. Toch zijn er aardig wat centjes te verdienen op de mobiele gaming markt, en dat is ook Sony niet ontgaan. Jim Ryan heeft daarom tijdens een strategische vergadering de opmerking laten vallen dat Sony de mogelijkheden naar meer mobiele games gaat onderzoeken, aldus VGC.

Ryan gaf aan dat men via deze weg de intentie heeft om zijn publiek uit te breiden naar ‘miljoenen andere gamers’. Sony’s strategie is om bestaande en geliefde IP’s hiervoor in te zetten, als aanvulling op het portfolio aan AAA- en live service-games.

“The content developed by PlayStation Studios these past 25 years has created a wealth of IP and provided PlayStation with immersive experiences that evoke emotions and bring players on a journey. We have been thinking about how players enjoy our content and have had some early success with experimenting with mobile games and apps to provide more choice to gamers. Mobile is just one of the areas we are exploring to reach millions of gamers beyond our platforms.”