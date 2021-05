De deal van de week keert de laatste tijd keer op keer terug in de PlayStation Store, zo ook deze week. Vorige week was de looter-shooter Outriders afgeprijsd en dit keer is Persona 5 Strikers aan de beurt met een leuke aanbieding.

Hieronder kan je de desbetreffende deal vinden. Je krijgt 25% korting op de standaard editie. Ook de Digital Deluxe editie is verlaagd in prijs en op deze bundel krijg je 30% korting. Mocht je gebruik willen maken van deze aanbieding, dan kan je via de onderstaande links in de PlayStation Store terecht.

Persona 5 Strikers is een direct vervolg op het welbekende Persona 5 en wij vonden de game uitermate leuk om te spelen, zoals je in onze review kunt lezen.