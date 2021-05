Een aantal dagen geleden schreven we al dat Ubisoft mogelijk op 28 mei – morgen dus – wat zou aankondigen omtrent Far Cry 6. Dit is nu een zekerheid dankzij een korte teaser trailer die verschenen is, waarin diezelfde datum nogmaals wordt bevestigd. Sterker nog: morgen kunnen we eens goed gaan zitten voor de eerste gameplaybeelden van de game.

Veel weten we nog niet over Far Cry 6, maar de strijd tussen de regering van Yara en de rebellen lijkt een centraal thema te zijn. In de teaser is de stem van Antón “El Presidente” Castillo te horen die een speech lijkt te houden. Noteer morgenavond 18:30 uur in je agenda, want dan krijgen we dus meer van deze game te zien.

Hieronder kan je de korte teaser bekijken en de eerste gameplaybeelden zullen via YouTube en Twitch te bewonderen zijn, wat we uiteraard morgen hier ook op PSX-Sense zullen delen.