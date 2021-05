Rockstar heeft de update voor Red Dead Online weer bekendgemaakt en dit keer zijn de raceliefhebbers onder ons aan de beurt. Wiens hart begint te kloppen bij de gedachte aan paardenraces, kan deze week een gat in de lucht springen. Zo zijn er maar liefst acht nieuwe races aan de game toegevoegd.

Het gaat hier om acht races, waaronder Point-to-Point, Lap en Open-varianten van de klassieke races en Target Races. Om je nog meer te stimuleren om deel te nemen, krijg je in alle races deze week drie keer zoveel geld. Eindig je in de top 3 van de race, dan krijg je ook nog 40% korting op een Saddle. Als je een nieuwe race voltooit, krijg je tot slot 50% korting op een Improved Bow en 20 pijlen.

Wil je de Fanned Stovepipe Hat, Eberhart Coat, Macbay Jacket, Chambliss Corset of Danube Outift aanschaffen? Dan moet je daar snel bij zijn, want volgende week zijn deze items niet meer te vinden in de Wheeler, Rawson & Co. Catalogus. Tevens zijn alle Race Horse-rassen deze week nog in de aanbieding met 30% korting. Stirrups, Outfits en the Bow zijn ook nog met 40% korting beschikbaar deze week.

Beschik jij tot slot over Prime Gaming? Dan krijg je deze week weer de nodige bonussen. Als jij je Rockstar Games Social Club-account verbindt met Prime Gaming ontvang je een gratis Bounty Hunter licentie en een gratis Trimmed Amethyst Bounty Wagon Livery. Als je je voor 7 juni registreert ontvang je 50% korting op de Advanced Camera en een beperkt aantal Outfits tot Rank 15, plus beloningen als Blending Tonics en 5 Legendary Animal Pheromones.