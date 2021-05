Square Enix heeft ons vorig jaar eindelijk een Avengers game gegeven, al beantwoordde die titel niet bepaald aan alle verwachtingen. Met name het live service aspect kon op onderkoelde reacties van spelers rekenen. Toch ziet het ernaar uit dat de uitgever van plan is om meer te doen met zijn Marvel licentie.

Volgens journalist Jeff Grubb sleutelt Square Enix namelijk in het geheim aan een Guardians of the Galaxy game, die in de nabije toekomst aangekondigd zou worden. Dat beweerde hij in zijn YouTube show ‘Jeff Grubb’s Game Mess’. Je kan het hem zelf horen vertellen in de onderstaande video, vanaf 9:52.

Veel concrete informatie heeft Grubb echter niet. Beschouw dit bericht dus als een gerucht dat je met de nodige korrels zout moet nemen.