Pro Evolution Soccer moet op vlak van officiële licenties al jaar en dag zijn meerdere erkennen in FIFA. De voetbalfranchise van Konami is echter aan een trage, maar trefzekere inhaalbeweging begonnen. Elk seizoen weten ze meer clubs aan te spreken, wat zich vertaalt in heel wat exclusiviteitsdeals. De Italiaanse Serie A begint bijvoorbeeld stilaan vorm te krijgen in PES-land.

Nadat ze eerder al Juventus, AS Roma, Lazio en Napoli wisten te strikken, heeft Konami nu ook met Atalanta een akkoord bereikt. De Italiaanse voetbalclub ontpopte zich de voorbije jaren onder andere in de Champions’ League tot een ware revelatie en is dus een niet te onderschatten toevoeging aan de line-up van PES. En FIFA? Die moeten weer een nieuwe clubnaam verzinnen.