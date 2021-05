Onlangs kon je hier lezen dat de Franse uitgever Microïds en ontwikkelaar OSome Studio de handen in elkaar geslagen hadden om een game rond de smurfen in elkaar te steken. Deze titel is ondertussen officieel aangekondigd. Het spel luistert naar de naam The Smurfs: Mission Vileaf en zal als alles goed gaat op 25 oktober verschijnen voor de PS4.

In de game nemen onze favoriete blauwe kabouters het op tegen – hoe kan het ook anders – de snode tovenaar Gargamel, die een legertje boosaardige planten op onze helden afvuurt. Wat volgt, zou een amusante avonturengame moeten worden, waarin je als Hefty, Smurfette, Brainy en Chef aan de slag kan. Hieronder vind je alvast enkele screenshots.