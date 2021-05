Nadat Sony eerder Horizon: Zero Dawn en recent nog Days Gone naar pc heeft geport, is de volgende game waarschijnlijk Uncharted 4: A Thief’s End. De game komt met z’n logo namelijk terug in een presentatie van Sony, die werd gegeven op de 2021 Investor Day.

Tijdens dit evenement gaf CEO Jim Ryan aan dat er meer pc releases op stapel staan dit jaar en in de komende jaren. Met het tonen van het logo van de geliefde game uit 2016, lijkt het een zekerheid dat het meest recente avontuur van Nathan Drake ook z’n weg naar pc zal vinden.

Of die port dit jaar al uitkomt is niet bekend, misschien dat Sony de release afstemt op de filmrelease die voor begin 2022 gepland staat. Bij meer nieuws lees je het hier.