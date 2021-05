Later vandaag zal er een Dying Light 2 stream plaatsvinden en naar verwachting zal dan de releasedatum van de game aangekondigd worden. De game is immers al lang in ontwikkeling en heeft keer op keer met uitstel te maken gekregen.

Dying Light 2 moet volgens ontwikkelaar Techland nog altijd in 2021 verschijnen en een vroegtijdig gepubliceerde advertentie lijkt dat te bevestigen. Het zal echter nog even duren, want als we op de advertentie af moeten gaan staat de release voor 7 december.

Deze datum is nog niet officieel bevestigd, maar gezien de advertentie per ongeluk live is gegaan op de dag dat er een Dying Light 2 livestream zal plaatsvinden, achten wij de releasedatum vrij reëel.