Sony gaat de PlayStation 5 ook in Europa rechtstreeks aan consumenten verkopen. Dit blijkt uit een presentatie van het bedrijf op de 2021 Investor Day. Sony is van plan om de webshop ‘PlayStation Direct’ tussen nu en eind maart 2022 te lanceren in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg.

Via de webshop is het dan mogelijk om direct bij Sony producten voor de PlayStation aan te schaffen, waaronder natuurlijk de PlayStation 5 zelf – mits op voorraad. Wanneer de site in Nederland of België precies live gaat is nog niet bekend, maar bij meer nieuws lees je het natuurlijk hier.

PlayStation Direct is niet helemaal nieuw, zo bestaat deze webshop al sinds 2019 in Noord-Amerika en eerder dit jaar werden de plannen omtrent uitbreiding al gesuggereerd, zoals je hier kunt lezen. Dit blijkt nu inderdaad zo te zijn, nu het gaat uitbreiden naar Europa.